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Георги Кабаков получи 8-ия мач от началото на сезона за турнирите на УЕФА. Пловдивчанинът е пратен на двубоя от 5-ия кръг на Лига Европа между "Съндърланд" и "Ягелония"

Двубоят ще се състои на 26-и ноември (четвъртък) от 22.00 часа на „Стейдиъм ъф Лайт".

Любопитното е, че тези два отбора са сред съперниците на „сините" във втория турнир на Европа. С поляците те вече играха и спечелиха с 1:0, докато със "Съндърланд" им предстои гостуване в края на януари.

Помощници на Кабаков ще бъдат обичайните странични съдии – Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а Димитър Димитров ще бъде четвърти съдия.