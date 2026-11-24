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Федерацията ни по волейбол организира галавечер „Заедно към върха", по време на която ще бъдат почетени поколения български волейболисти, оставили значима следа в историята на този спорт.

Събитието ще бъде посветено на 40-годишнината от бронзовите медали на мъжкия национален отбор от световното първенство във Франция през 1986 г., на европейската титла, спечелена от младежкия национален отбор в Пазарджик през същата година, както и на 20-годишнината от бронзовите медали на България от мондиала в Япония през 2006 г.

Галавечерта ще се проведе в четвъртъ от 17,30 ч в хотел Crowne Plaza Sofia.

Сред официалните гости на събитието ще бъдат президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и кметът на София Васил Терзиев.