Мехди Мубарик и Стефано Сенси са лидери по тактическо влияние на терена

Халфове на “Левски” и ЦСКА са в топ 10 на света по най-голямо тактическо влияние на терена. Става дума за Мехди Мубарик от “сините” и Стефано Сенси от лагера на “армейците”.

Класацията е на т.нар. Футболна обсерватория CIES.

Индексът на Мубарик, който е 3-и в класацията, която обхваща всички играчи от местни лиги, е от 1,384. Само с 0,004 зад него пък е италианският маестро на ЦСКА, който заема почетната 4-а позиция.

Лидер е Александър Павлович от “Байерн” (М) с 1,437. Втори е носителят на “Златната топка” отпреди 2 години Родри, който в момента играе за “Барселона”. В топ 10 влиза още един играч на каталунците - Педри. Останалите са Али Кабаджалман от щвейцарския “Сион”, Матс Мьолер Дели от норвежкия “Молде”, Кайо Александре от бразилския “Бахия”, Пабло Форналс от “Бетис” и Тобиас Кристенсен “Виечиста” (Краков).

Иначе Мубарик е един от основните халфове за Хулио Веласкес. Мароканецът дойде през лятото и бързо се утвърди в състава въпреки наличието на няколко на неговата позиция. Халфът има 24 мача от началото на сезона, като в тях е отбелязал едно попадение - в Първа лига.

Сенси пък е най-важният футболист в състава на ЦСКА. Бившият играч на “Интер” има 4 попадения и 8 асистенции в 25 мача с екипа на “червените”.