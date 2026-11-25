Ултрасите на "Марсилия" са абонирани за класациите за най-агресивни фенове

Те са причината Франция да приеме едни от най-строгите закони срещу футболното хулиганство

Стратегия срещу кървави инциденти или неуважение към съперника е решението на френския футболен клуб "Марсилия" да даде малко билети на феновете на "Левски" за утрешния двубой между двата отбора?

Мачът от Лига Европа ще се проведе на втория най-голям стадион във Франция - "Стад Велодром", побиращ над 67 000 зрители. Съоръжението дори е най-голямото в страната, ако се броят само клубните стадиони, тъй като рекордьорът "Стад дьо Франс" приема националния отбор на петлите. Според регламента на УЕФА "Олимпик" бе длъжен да даде на гостуващата агитка поне 5 на сто от капацитета на "Стад Велодром", което прави около 3400 места. Французите обаче отпуснаха едва 500, а "Левски" се оплака в европейската футболна централа.

"Олимпик" обясни орязаната квота с рисковия характер на мача. Шефовете на френския клуб със сигурност имат предвид

негостоприемния нрав на своите ултраси

но най-вероятно те вече са проучили и този на левскарите. Наясно са, че те масово следват любимците си за мачовете им в Европа и че понякога в града домакин пристигат повече сини фенове, отколкото са отпуснатите им билети. Затова от "Олимпик" предупредиха рано-рано, че българите няма да получат всички полагащи им се места. Домакините очевидно си правят сметката, че 500 души се посрещат, ескортират и охраняват по-лесно от възможната агресия на местната агитка, отколкото 3400. Полицията в Марсилия обяви, че на сините фенове се забранява да се движат из града с отличителни символи на клуба си. Разпоредбата важи от днес, деня преди мача, та чак до петък, деня след него. За нарушаването ще се подвежда под наказателна отговорност. Имайки предвид обаче характера на най-фанатичните левскари, те едва ли ще пропуснат възможността да изпеят песните си в някои от баровете в центъра на Марсилия.

Ултрасите на “Олимпик” са обичайните заподозрени в класациите за най-опасните агитки.

Едно е ясно – стотици и може би дори повече българи в сряда ще се озоват в град, в който отвсякъде ще ги дебнат опасности и предизвикателства. Ултрасите на "Олимпик"отдавна са си спечелили славата на една от най-агресивните агитки в Европа и в света. Тя задължително присъства в челните места на всички класации за футболно хулиганство. Една от последните например – на специализираното издание SportBible, включи марсилци в един списък с ултрасите на хърватските клубове "Хайдук" и "Динамо", на унгарския "Ференцварош", на аржентинския "Ривър плейт", на италианските "Лацио" и "Наполи", на германския "Санкт Паули" от Хамбург, на сръбския "Цървена звезда" и на турския "Галатасарай." Специално внимание SportBible обръща на две от фракциите на "Олимпик". "Групировките South Winners и Commando Ultra 84 внасят

свирепа отдаденост на "Стад Велодром"

пише в представянето им. - Те заемат местата си в сектора Virage Sud, откъдето организират зрелищни и интензивни прояви, включващи огромни транспаранти и факли. За гостуващите отбори това е преживяване, което е едновременно плашещо и объркващо. По време на мачове с голям залог – особено срещу "Пари Сен Жермен" (ПСЖ), ултрасите на "Олимпик" превръщат стадиона в истинска "тенджера под налягане". Те дори успяха да прекъснат двубоя срещу "Тотнъм" от Шампионската лига. Количеството дим и факли беше толкова голямо, че

играта трябваше да бъде спряна

Ултрасите на “Олимпик” са обичайните заподозрени в класациите за най-опасните агитки.

Отрядът за борба с безредиците редовно присъства със значителни сили на "Стад Велодром", а седалките на стадиона често стават жертва на ентусиазма или на гнева на феновете."

Как агитката на "Олимпик" се сдоби с репутацията на една от най-опасните в света? Важна роля в този процес със сигурност изигра публиката на току-що споменатия друг френски гранд - ПСЖ. Марсилци и парижани имат историческа омраза, която неведнъж е прераствала в стълкновения дори със смъртни случаи. Арена на битките е бил не само "Стад Велодром", но и стадионът на ПСЖ - "Парк де Пренс", любим на Бългрия заради класирането за САЩ 94.

Един от най-ранните и в същото време от най-трагични сблъсъци между двете агитки се разиграва през април 1995 г. След масови сбивания 146 души са арестувани, а 9 полицаи са откарани в болница. За 37-годишния парижанин Ян Лоранс това е последният мач в живота. Той попада във вътрешни междуособици между фенове на ПСЖ, в които е тежко ранен и 3 седмици по-късно умира. Един от нападателите му е осъден на 5 г. затвор, а останалите се разминават с по-леки присъди.

Втори тежък сблъсък има през 1999 г., когато "Парк де Пренс" се превръща в бойно тепе. Битките започват на стадиона, но се пренасят и извън него. След мача марсилските фенове вадят от строя 7 автобуса, които са със счупени стъкла и изкъртени седалки. Двама служители на градския транспорт в Париж и 8 полицая са ранени. Задържани са 25 души, а материалните щети се оценяват на около 5 милиона франка. При нов сблъсък между двете агитки 18-годишен парижанин остава

инвалид за цял живот

Младежът е ударен със седалка по главата, вследствие на което получава тежка фрактура на черепа. В крайна сметка животът му е спасен, но след комата тялото му е напълно парализирано.

Сблъсъците не спират и през последните години. През 2021 г. стотици хора се опитват да влязат без билети на "Стад Велодром." Арестувани са 21 фенове на "Олимпик", но това не предотвратява насилието. Един е наръган с нож, а 9 девет полицаи са ранени.

Безкрайните сблъсъци между ултрасите от Марсилия и Париж довеждат до приемането на строго законодателство срещу футболното хулиганство във Франция и до изключително

сериозни мерки за сигурност по стадионите

Една от тях е правото да се ограничава броят на гостуващите фенове, от което сега страдат и привържениците на "Левски". Почти сигурно е световен рекорд, че в продължение на 7 поредни сезона на агитката на "Олимпик" е забранено да влиза на стадиона на ПСЖ. Въпреки това всеки път в деня на този мач полицейското присъствие във френската столица е засилено почти колкото по време на последните социални протести.

Освен това феновете на "Олимпик" са най-наказваните във Франция. Вече не е новина, когато на тях им бъде забранен достъпът до някой стадион, особено когато тимът гостува. Рекордът е поставен през сезон 2022–2023 г., когато на марсилци 12 пъти не е позволено да пътуват до друг френски град.

Освен на забраната да посещават мачове ултрасите на "Олимпик" се считат за "вдъхновители" и на други строги наказания за хулиганство във Франция – затвор до 6 месеца за някои видове провинения,

глоба до 30 000 евро

и доживотна забрана за влизане на спортни мероприятия. "Заради нрава си феновете от средиземноморския град не са добре приети и в чужбина. Този септември УЕФА забрани на "Олимпик" да продава билети на привържениците си за гостуването на турския "Бешикташ". Причината бе активиране на условна санкция, след като през февруари марсилци показаха рогата си на стадиона на белгийския "Брюж", който почти подпалиха с фойерверките си. Това донесе на клуба и глоба от 25 000 евро. Преди 3 г. същите фенове бяха спрени да не влязат на стадиона на атинския АЕК отново заради инциденти и използване на забранена пиротехника, случило се при предишно гостуване на английския "Брайтън" и при домакинството на амстердамския "Аякс". Година по-рано "Стад Велодром" пък остана частично празен за мача със "Спортинг" (Лисабон) заради предишни тежки сблъсъци с феновете на "Айнтрахт" (Франкфурт). Версията на марсилци тогава бе, че неидентифициран фен на немския отбор е отправил нацистки поздрав. В отговор французите изстрелват сигнална ракета към германския сектор, която уцелва фен на "Айнтрахт". За щастие, раненият оцелява, а по-късно виновният е обвинен в опит за убийство."Всичко това прави рисков и мача в Марсилия срещу българския "Левски". Нотка на допълнително напрежение внася фактът, че на "Стад Велодром" ще гостуват поне 500 души от България, които също

не се славят като ангели

Достатъчно е да се припомни фактът, че заради агитката си клубът от София бе глобен и получи и други наказания след почти всеки мач от европейските клубни турнири, който изигра през тази година.