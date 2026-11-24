"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националите ни Марко Семерджиев и Атанас Петров проведоха заключителни лагери в Дяволеца (Швейцария) и Пас Турн (Австрия) с треньорите Валентин Станков и Стефан Ярловски.

Участие в първи стартове за сезона направи Атанас Петров, който на слалома за ФИС в Швейцария остана четвърти само на 3 стотни от място на подиума.

На юношеските състезания в Пас Турн (Австрия) той отново направи силно представяне, като намери място сред първите 10 в три състезателни дни.

Марко Семерджиев ще започне сезона със стартове в Хипах (Австрия) с два гигантски слалома.

Преди това те направиха изключително силна подготовка в Нова Зеландия, Германия и Австрия.