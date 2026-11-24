Националите ни Марко Семерджиев и Атанас Петров проведоха заключителни лагери в Дяволеца (Швейцария) и Пас Турн (Австрия) с треньорите Валентин Станков и Стефан Ярловски.
Участие в първи стартове за сезона направи Атанас Петров, който на слалома за ФИС в Швейцария остана четвърти само на 3 стотни от място на подиума.
На юношеските състезания в Пас Турн (Австрия) той отново направи силно представяне, като намери място сред първите 10 в три състезателни дни.
Марко Семерджиев ще започне сезона със стартове в Хипах (Австрия) с два гигантски слалома.
Преди това те направиха изключително силна подготовка в Нова Зеландия, Германия и Австрия.