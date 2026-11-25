Григор Димитров със сигурност не направи силен сезон, но приключи годината с почти милион долара само от награден фонд.

Според официалната статистика на АТП бившият №3 в ранглистата заема 106-о място по доходи с общо 946 929 долара. От тях 935 559 са от мачовете поединично, а останалите - от участията на двойки. Най-добрият български тенисист за първи път не успя да спечели поне 10 мача на турнири от календара на АТП, но все пак стигна осминафинал на “Уимбълдън” и четвъртфинал в Майорка.

Номер 1 е водачът в ранглистата Александър Зверев (Гер) с 18 160 939 долара, следван от Карлос Алкарас (Исп) - 12 489 342, а трети е Яник Синер (Ит) с 11 607 775.

В класацията по пари (без рекламните договори) Григор Димитров е 15-и с 33 722 316 долара. Води рекордьорът по титли от “Големият шлем” Новак Джокович. Сърбинът има 197 006 276 долара. Следват Рафаел Надал (134 946 100), Роджър Федерер (130 594 339), Зверев (78 838 552) и Алкарас (74 308 608).

Поне три месеца ще отсъства от турнирите Синер, който е претърпял успешна операция на дясното коляно. Бившият скиор от Южен Тирол се е доверил на финландския специалист Ласе Лемпайнен в Турку. Известният сред елитните спортисти лекар (негови пациенти са били футболистите Усман Дембеле и Марк-Андре тер Щеген) сам е предложил на Синер да прибегне до хирургическа намеса. Заедно с тенисиста във Финландия е бил и италианският лекар Херберт Шонхубер.

Вторият в ранглистата не е играл след победата си над Зверев на финала на “Уимбълдън” на 12 юли. Яник ще пропусне откритото на Австралия от 11 януари, а завръщането му на корта ще зависи от това как ще премине периодът на рехабилитация.