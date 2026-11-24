Българската федерация по джудо спечели финансиране по програма „Еразъм+" на Европейския съюз за проекта JUDO KIDS.

Проектът ще въведе джудото като игрив, безопасен и образователен спорт за деца на възраст от 3 до 7 години в детските градини в България и Румъния. Той се изпълнява в партньорство с Румънската федерация по джудо (RJF), започна на 1 ноември 2026-а и ще продължи 12 месеца.

JUDO KIDS (Judo for Uplifting Development in Organised Kindergarten Inclusive Daily Sport) е одобрен в направление „Малки партньорства" в областта на спорта (ERASMUS-SPORT-2026-SSCP). Проектът е с номер 101332316. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 60 000 евро, предоставени от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA).

Днес се проведе работна среща на двете страни, на която присъстваха президентите на родната федерация Румен Стоилов и на румънската Флорин Берчан. На разговорите бяха също Диана Максимова, директор "Международни връзки" към БФ Джудо, а също международните арбитри Любов Димитрова и Ивана Митрова, която наскоро взе и най-високия "А" лиценз в съдийството, съобщават от централата.