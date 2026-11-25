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Лъчезар Балтанов ще поеме временно функциите на старши треньор на пловдивския “Ботев” вместо Станислав Генчев, който напусна отбора след зрелищно 3:3 с ЦСКА. .

С него си тръгват и другите асистенти от щаба му Живко Миланов и Йордан Господинов.

Балтанов, който също беше помощник досега, в тандем с директора на академията на “Ботев” Иван Цветанов ще изведат футболистите на тренировка в сряда сутринта на базата в “Коматево”. Те ще водят отбора и при предстоящото гостуване в събота на “Черно море” от 16-ия кръг в Първа лига.

След този двубой официално ще бъде назначен нов старши треньор на “Ботев”. Фаворит за поста е Александър Томаш, който от края на май 2025 година е свободен след раздялата си с ЦСКА.

Той ще доведе на “Колежа” и своя екип - Косьо Мирчев и Тодор Кючуков. Голяма е вероятността досегашният кондиционен треньор Тодор Георгиев да запази поста си.

Същото важи и за оставането на Балтанов в щаба.

Напускането на Генчев е поредното доказателство, че клубът ще бъде поет от Мило Борисов, който доскоро бе спонсор на “Левски”.

Вече е постигнато споразумение със сегашния спонсор да бъде прекратен договорът, за да се подпише с неговия букмейкър. Иначе контрактът бе до края на сезона.

“Ботев” пусна фланелката на героя от мача с ЦСКА Самуил Цонов на благотворителен търг в полза на болно дете. В социалните мрежи се разгоря истинска битка за екипа на 18-годишния нападател, който направи за смях прехвалените защитници на Маркус Гиздол.