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Под ръководството на Жозе Моуриньо спечели и 5-ия си мач в Шампионската лига, след като би в Мадрид нидерландския "Айндховен" с 5:1.

Така испанският гранд на практика си осигури класиране за 1/8-финалите.

Други резултати:

"Будьо/Глимт" (Нор) - ЛАСК (Ав) 1:0

"Галатасарай" (Тур) - "Астън Вила" (Анг) 1:0

"Арсенал" (Анг) - "Борусия" (Д, Гер) 1:1

"Комо" (Ит) - АЕК (Гър) 1:0

"Фейенорд" (Нид) - "Порто" (Пор) 0:1

"Манчестър Сити" (Анг) - "Наполи" (Ит) 2:2

"РБ Лайпциг" (Гер) - "Ланс" (Фр) 3:1

"Слован" (Слвк) - "Бетис" (Исп) 0:2