Испанският треньор Хосеп Гуардиола потвърди, че са го канали за селекционер на националния отбор на Италия.

"Да, говорих с Италия... Това е първият път, когато говоря за това публично. Беше чест. Почти се почувствах неудобно да откажа отбор като Италия, на страна като Италия. Фактът, че изобщо ме смятаха за някой, който би могъл да тренира италианския национален отбор, е една от най-големите почести в кариерата ми. Но те се обърнаха към мен в момент, когато трябваше да спра. Ако се бяха обърнали към мен година или две по-късно, вероятно щях да приема", цитира The Touchline думите на Гуардиола.

През юли представители на Италианската футболна федерация са се срещнали с Гуардиола и са му направили предложение да ръководи националния отбор.

Последното място на работа на специалиста бе "Манчестър Сити" - от 2016 до 2026 година.