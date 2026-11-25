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"Барселона" вижда португалския нападател на "Монца" Густаво Варела като потенциална трансферна цел, твърди Sky Sport Italia.

21-годишният Варела прави изключителен сезон в серия "А", като е отбелязал 11 гола в 11 мача в първенството и общо 13 гола в 12 официални мача.

Скаути на "Барса" са присъствали на мача на "Монца" срещу Фиорентина, където Варела отбеляза два пъти, включително атрактивно с пета. Само Дониел Мален от "Рома" води съотборника на Валентин Антов по голове в серия "А".

Други топ клубове също следят португалеца. Агентът на играча ще се срещне с ръководството на Монца следващата седмица, за да обсъди бъдещето на клиента си.

Според A Bola, началната цена на трансфера ще бъде между 25 и 30 милиона евро. "Монца" придоби Варела от "Бенфика" миналото лято за 2 милиона евро, като запази 20% от последващ трансфер.