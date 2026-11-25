Неуспешният план на президента на ФИФА Джани Инфантино за привличане на частен капитал е предвиждал прехвърляне на търговските права на световната футболна централа за период от 96 години. Това показват изтекли документи, разкрити от Асошиейтед прес.

Водени са преговори с Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, и с брат му Джошуа Къшнър, с когото в крайна сметка е трябвало да бъде сключена сделката.

Проектът предвиждал създаването на дъщерно дружество - FIFA Forward Enterprises (FFE), с капитал от 20 млрд. долара. То е можело да изплаща десетки милиони долари бонуси на ръководството си, като размерът им е трябвало да бъде определян от борда, председателстван от Инфантино, посочи БТА.

Основен инвеститор е трябвало да бъде Thrive Capital на Джошуа Къшнър, който е брат на Джаред Къшнър. Преди това ФИФА е водила преговори и с Affinity Partners на самия Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп. Според документите не е била организирана процедура за търг заради специфичния характер на инвестицията и проведените разговори с потенциални инвеститори.

Сделката е била близо до финализиране в Ню Йорк около финала на Световното първенство на 19 юли. Проектът обаче предизвикал международни критики, включително от високопоставени представители на ФИФА, и Инфантино оттеглил предложението няколко дни след публичното му разкриване.

От ФИФА заявиха, че става дума за предложение, което е трябвало да бъде одобрено от 211-те федерации членки. Организацията уточни, че ръководството ѝ не би получило допълнително възнаграждение заради участието си в борда на новото дружество.