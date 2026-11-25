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Кирил Георгиев зае 3-о място на европейското първенство до 23 години.

Националът ни взе бронзово отличие при най-тежките (+90 кг) на шампионата на Стария континент в Пореч (Хърватия).

Под наставленията на треньорите Жоел Арате и Валентин Поптолев той води много здрава битка с германеца Дилман Язган на полуфиналите, но отстъпи с 0:5 (27:30, 28:29, 28:29, 28:29, 27:30).

Срещата започна добре за нашия национал, който взе първия рунд с 3:2 гласа. Впоследствие обаче германецът успя да обърне мача, в който имаше и доста нечисти действия, като Георгиев получи две наказателни точки, а противникът му една, което до голяма степен също доведе и до крайния изход.