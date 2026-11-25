Заради късния час, в който започва - 22 ч, и съответно късния за завършване - близо полунощ, на мача от Лигата на конференциите ЦСКА - "Трабзон" (Турция), който ще се проведе утре на стадион "Българска армия", Столичната община осигурява допълнителен транспорт за зрителите след края на мача.

"Работното време на метрото по линии М1, М2, М3 и М4 ще бъде удължено, като влаковете ще се движат до приключване на извозването на пътниците от метростанциите "Стадион Васил Левски" и "Орлов мост".

За обслужването на очаквания засилен пътникопоток ще бъдат осигурени и съчленени автобуси по нощните линии N1 и N2. Така ще бъде увеличен капацитетът на превозните средства и ще се улесни придвижването на феновете след края на срещата.

Мерките са съобразени с очаквания голям брой посетители. Целта е да се осигури своевременно и безопасно придвижване на пътниците с градския транспорт", обявиха от общината.