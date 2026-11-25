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Двата гигантски слалом от световната купа в алпийските ски при дамите, насрочени за 5 и 6 декември в Мон Тремблан (Канада), бяха отменени поради липса на сняг, съобщиха от Международната федерация по ски.

От FIS добавиха, че работят по евентуално пренасрочване на състезанията на друго място.

Същото се случи и преди 2 г., когато топлото време в Квебек затрудни производството на сняг за провеждането на състезанията.

Световната купа при жените продължава в Килингтън (САЩ) този уикенд с гигантски слалом в събота и слалом в неделя.