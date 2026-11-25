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Във вторник между „Байерн" и представителите на Джамал Мусиала (23 г.) се е провел конструктивен разговор.

Здравето на играча стои над всичко и за двете страни. Джамал Мусиала получава пълна подкрепа по пътя си обратно към терена.

Това написаха мюнхенци в официално изявление.

В него е направено и важно уточнение: „Тъй като през последните дни се появиха много слухове, „Байерн" и агенцията 11WINS, която представлява Джамал, заявяват ясно: Джамал Мусиала е бил прегледан за първи път заради симптоми, наподобяващи абсанс (кратък припадък), на 22 април 2025 г. Това се е случило съгласувано с „Байерн" и медицинския щаб на клуба непосредствено след първата проява на неврологичната симптоматика.

Три дни преди въпросния преглед баварците бяха победили с 4:0 като гости на „Хайденхайм". Тогава обаче Мусиала не игра, тъй като в този период от сезона се възстановяваше от разкъсване на мускулни влакна, получено в мача срещу „Аугсбург".

Бързоногият дрибльор направи завръщането си едва на старта на световното клубно първенство в средата на юни 2025 г. при разгромната победа с 10:0 над „Окланд", в която отбеляза хеттрик.

По-късно при отпадането на четвъртфиналите срещу ПСЖ (0:2) Мусиала получи тежка контузия на глезена и счупване на малкия пищял, поради което отсъства от терените месеци наред.

Мусиала подписа своя нов договор със завишени параметри с „Байерн" още в средата на февруари 2025 г., или повече от два месеца преди първия преглед заради неврологичните симптоми.

Според неофициална информация годишната заплата на Джамал е 25 млн. евро и това е горната граница в германския гранд

Подробности от контракта му, който е валиден до лятото на 2030 г., изтекоха в публичното пространство в началото на тази седмица и една от клаузите е непривична.

Тя предвижда при сериозен здравословен проблем на Мусиала да бъде плащано 6 месеца. В стандартния вариант на договорите срокът е 6 седмици.