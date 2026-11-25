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Българският национален отбор за мъже започва участието си в Лигата на нациите (VNL) с турнир в Бразилия през 2027 г.

Във втората седмица от избраниците на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще играят пред родна публика в Бургас. Третият турнир от програмата ще отведе тима ни в САЩ.

Това реши жребият днес. Мястото на финалния турнир, градовете-домакини и точна програма по дни и часове ще бъдат обявени през януари.

Първа седмица – Бразилия (9-13 юни): България, Русия, Бразилия, Япония, Германия, Аржентина

Втора седмица – България (23-27 юни): България, Италия, Турция, Германия, Сърбия, Белгия

Трета седмица – САЩ (14-18 юли): България, САЩ, Полша, Украйна, Германия, Китай

Лигата на нациите е сред най-значимите състезания в международния календар, като резултатите в турнира са важни и за позициите в световната ранглиста.

Тя е от ключово значение в контекста на олимпийския път към Лос Анджелис 2028, тъй като класирането в ранглистата е сред факторите, определящи разпределението на квотите за предстоящите олимпийски игри.

Към момента България заема девето място в световната ранглиста. Пред националния ни тим е Аржентина, която е осма, а непосредствено след България на десетата позиция е Канада.

В предстоящото издание на Лигата на нациите ще участват 19 национални отбора, след завръщането на Русия в международните състезания.