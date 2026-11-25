Българската федерация по баскетбол съобщи, че отпуснатите 9704 билети за европейската квалификация между националните отбори на България и Дания са разпродадени.

Двубоят е утре от 19 ч м "Арена София".

"Невероятен интерес към завръщането на мъжкия национален отбор на България в София! Последните останали билети за двубоя срещу Дания в "Арена София" бяха изчерпани само за 60 минути. До снощи бяха закупени 9127 от пуснатите в продажба 9704 билета. Така в последните часове бяха изкупени и останалите 577 пропуска. Националите на България ще получат подкрепата на пълна зала в първото си домакинство в столицата от повече от 12 години. Интересът към срещата от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 надмина очакванията, а баскетболните фенове показаха, че чакането за този момент си е заслужавало.

Благодарим ви за подкрепата! Очакваме ви, за да бъдем заедно зад "лъвовете", съобщиха от федерацията.

Очаква се да бъдат пуснати и допълнителни бройки билети за последния трети етаж в залата, като така тя може да достигне пълния си капацитет от над 11 000 души.