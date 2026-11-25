Шест флакона райски газ открили в колата на Стърлинг след катастрофата с Lamborghini

Бившият английски национал Рахийм Стърлинг получи 12 месеца условна присъда за опасно шофиране под въздействието на райски газ. Футболистът е преминал и през 12-дневно лечение в рехабилитационен център заради зависимостта си от упойващото вещество, съобщава "Дейли мейл".

Стърлинг катастрофирал със своето Lamborghini Urus V8 на стойност 270 000 паунда, след като шофирал опасно по магистралите M25 и M3 и по пътищата в графство Хемпшир. В крайна сметка автомобилът се блъснал в метална предпазна ограда край пътен възел Минли.

Инцидентът станал сутринта на 28 май, в час пик. Преди катастрофата четири полицейски управления получили сигнали за опасното шофиране на футболиста. Когато полицаите пристигнали, Стърлинг вече се бил преместил на пасажерската седалка. В автомобила били открити няколко флакона с райски газ, а футболистът бил арестуван.

В сряда съдът в Бейсингстоук постанови 12 месеца условна присъда. Стърлинг получи още 100 часа общественополезен труд и двегодишна забрана да шофира. Той трябва да плати и 187 паунда допълнителна такса и 85 паунда съдебни разноски.

Съдия Кърсти Олман разкри, че на 15 юни футболистът се е свързал със служби за лечение на зависимости във Великобритания, а ден по-късно е постъпил в рехабилитационния център Banbury Lodge, където е останал 12 дни.

Като смекчаващо обстоятелство съдът е отчел трудния период в професионалната кариера на Стърлинг, след като той изпадна от състава на „Челси" и премина през неуспешен четиримесечен престой в нидерландския „Фейенорд".

Футболистът се призна за виновен през септември по обвиненията в опасно шофиране и притежание на райски газ с цел неправомерно вдишване. Признанието му доведе до намаляване на наказанието с една трета. Ако делото беше стигнало до съдебен процес, той можеше да получи 18 месеца затвор.По време на съдебното заседание стана ясно, че Стърлинг е бил в толкова тежко състояние под въздействието на райския газ, че не успял да изпълни дори елементарни полицейски тестове – да докосне носа си с пръст или да върви в права линия.

Прокурорът Саймън Джоунс заяви, че футболистът изглеждал отпаднал и апатичен, с отпуснати клепачи и затруднена концентрация. Той се оплаквал, че му е студено, въпреки че навън температурите достигали 33 градуса.

Шофьорка на име Фиона Дженингс разказала пред полицията, че видяла водача на Lamborghini да държи балон пред лицето си. Той бил толкова голям, че тя първоначално го взела за въздушна възглавница.

Жената описала шофирането като „ужасяващо" и заявила, че се страхувала водачът да не причини смъртта на някого.

Друг свидетел подал сигнал около 1:10 часа през нощта, след като видял автомобила да влиза с висока скорост в паркинг на McDonald's. По думите му шофьорът държал розов надут балон.

Около 7:45 часа друг автомобилист забелязал как Lamborghini-то непрекъснато сменя лентите, а водачът вдишва съдържанието на бял балон. В продължение на около половин час той наблюдавал как колата се движи хаотично между двете крайни ленти и на няколко пъти едва не се блъска в мантинелата.

Полицейски видеозапис от ареста показва Стърлинг с флакони и изпуснат балон в скута. След като отворил вратата на автомобила, служител му казал да остави предметите. Футболистът ги преместил зад седалката си.

Адвокатът на Стърлинг Джейсън Бартфелд заяви пред съда, че клиентът му е по-загрижен за последствията от случилото се върху семейството и децата си, отколкото за накърнената си репутация.

„Той осъзна нездравословните механизми, чрез които се е опитвал да се справя с трудностите, и е предприел стъпки за справяне с проблема. Напълно решен е никога повече да не се изправя пред наказателен съд", заяви защитникът.

Съдията също отбеляза, че употребата на райски газ се е превърнала в нездравословен начин за справяне с труден период от кариерата на футболиста, като подчерта, че той е публична личност и пример за подражание.

Стърлинг, който е бивша звезда на „Манчестър Сити" и „Челси", спечели наградата за най-добър млад играч на Асоциацията на професионалните футболисти за сезон 2018/2019. Сега той ще се опита да остави зад гърба си скандала и да продължи кариерата си.