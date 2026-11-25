Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол очаква с нетърпение сблъсъка с "Трабзон" от основната фаза на Лигата на конференциите. Срещата е утре от 22 часа на стадион "Българска армия". Гиздол ще се изправи срещу своя сънародник и приятел Томас Райс, който е начело на турския тим.

"Очакваме великолепна атмосфера утре, това е нашият нов дом, радвам се, че имаме този стадион. Подкрепата от трибуните е нашият 12-и играч, утре ще е оспорвана битката, очакваме я с нетърпение. Познавам Томас Райс много добре. Аз го препоръчах на "Самсунспор", когато си тръгвах оттам, ние сме приятели, но приятелството свършва, когато мачът започва. И двамата налагаме сходен стил, мисля, че ще бъде интересен мач. Ако съм софиянец, със сигурност ще бъда на стадиона утре", каза Гиздол на пресконференцията преди мача.

Германският специалист е уверен, че футболистите му са отлично подготвени физически.

"Винаги е трудно за всеки отбор, когато за първа година играе в Европа - на всеки 3-4 дни имаш мачове, футболистите трябва да професионалисти, наспиване, храна. Срещу Левски имахме почивка само 2 дни, но представихме се добре всички 90 минути. Теодор Иванов е по-добре, днес ще има преглед, ще видим дали ще е титуляр, или на скамейката. На хартия "Трабзонспор" е ясен фаворит - 200 милиона срещу 25 милиона. Но ние ще търсим решения и ще видим какво ще се случи на терена. Знам от Райс, че не му харесваше, когато работеше в "Лудогорец", но това е в миналото. Той знае какъв е стилът ми, може да види и предишните отбори, където съм работил, няма да бъде изненадан. Надявам се стадионът винаги да бъде пълен - тази подкрепа винаги помага, футболистите го знаят. Любовта, която имаме от феновете, със страстта винаги помагат. Очакваме с нетърпение мача", коментира Маркус Гиздол.