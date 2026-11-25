От "Левски" са предложили на УЕФА "Марсилия" да домакинства на "сините" в София.

Това призна Даниел Боримиров, член на Съвета на директорите на родния шампион. Той говори преди заминаването на отбора за Франция.

Както е известно, в "Марсилия" се изплашиха от българските фенове преди 5-ия мач от основната фаза на Лига Европа. И от клуба от Лазурния бряг отпуснаха само 500 билета за визитата на "Левски" в четвъртък. А трябва да са около 3400 - или 5% от капацитета на стадиона.

Властите във Франция определиха двубоя като високорисков, а в Марсилия се очакват големи протести в деня на срещата. И затова се стигна до толкова ниска бройка.

"Имаме талисман, който ще се присъедини в Марсилия - Седрик Бардон. Лично го поканих. Ще се радвам да го видя. В съвременния свят човек влиза в интернет и получава цялата информация. Не можем да живеем в миналото, а сега - в настоящето и бъдещето", каза Боримиров преди излитането на отбора за "Марсилия".

"За нас е неприемливо това, което направи "Марсилия". Защо? Защото намалиха нашите билети с 85%, а поощриха техните. Който закупи два, получава четири. Футболът е игра, която да доставя радост на хората. А не стадионът да е място, където да се случват нежелани неща и после да се коментира кой крив, кой прав. УЕФА е наясно и трябваше да вземе мерки. А именно: да премести мача в друг град или държава, или "Марсилия" да гостува на нашия стадион. Нашите фенове са 500 и те казват, че не могат да се справят. Техните са 57 хиляди как с тях се справят? За мен нещата не са равнопоставени и това е огорчение. Цялото ръководство на "Левски" ще бъде на мача", добави той.