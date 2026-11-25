Уникално съвпадение се получи в родното първенство, поне в двете групи, които наричаме професионални. И може би се случва за първи път в историята на футбола у нас.

В момента ЦСКА води в класирането на Първа и Втора лига, но е с равни точки с вторите - “Левски” и “Вихрен” (Сандански). И четирите отбора са с по 35 точки, което допринася допълнително за уникалната ситуация в шампионата.

Реално “червените” са начело в класиранията заради директните мачове. Срещу “Левски” те постигнаха победа с 3:0, а вторият тим завърши 1:1 в Сандански, което дава предимство на гола на чужд терен.

Или първенството на България колкото и да е слабо според някои, поне е най-интересното от години насам. Битката е за всичко.

В Първа лига четворката за титлата вече е ясна и в нея почти няма разлика. И до края на полусезона едва ли някой може да дръпне сериозно напред.

Реално, ако се случи чудо и “Лудогорец” вземе да се събуди, което е малко вероятно, и вземе отложения мач с “Левски”, ще излезе начело с точка пред вечните съперници, ако те вземат следващите си мачове. Задачата на “Левски” е в пъти по-лесна, след като има мач в София със “Септември”. ЦСКА във вторник гостува в Русе, но в последните мачове “Дунав” показа, че не е за подценяване. Особено в Разград.

И към това трябва да се прибави и ФК ЦСКА 1948, който е на 5 точки от лидерите, но при предстоящи плейофи тази разлика е нищожна.

“Ботев” (Пловдив) и “Арда” може да се смятат за сигурни за втората четворка, но след тях е мазало за другите две места в нея и отиването в групата на изпадащите.

Реално последният “Локо” (Сф) е на някакви 8 точки от седмото място в класирането, което си е малка разлика. А от предпоследния “Ботев” (Враца) са само 6.

Абсолютно същото е положението във Втора лига. Разбира се, ЦСКА II е извън уравнението за влизане в елита, но битката между “Вихрен”, “Черноморец” (Бургас) и “Фратрия” ще е безпощадна. “Янтра” и “Хебър” също са близо, но едва ли ще се намесят. В Габрово имат проблем с парите, а в Пазарджик едва ли ще се върнат времената на бившия кмет Тодор Попов, който наливаше сериозни пари в спорта.

Още по-сериозна ще е войната за изпадане. След като групата ще бъде намалена до 16 отбора, отпадат цели 5. Или по-точно 4, след като и чудо вече не може да спаси “Пирин” (Благоевград).

