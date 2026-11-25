Националната спортна база пое ангажимент да направи ремонт на лекоатлетическата писта на националния стадион "Васил Левски". Освен това новото ръководство на НСБ обеща да въведе контролиран режим на достъп за ползването на пистата, както и да осигури съблекални, помещения за треньорите и складове за спортния инвентар.

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов, представители на софийските лекоатлетически клубове и новото ръководство на Национална спортна база проведоха работна среща, на която бяха обсъдени проблемите, свързани със състоянието, реда и организацията на ползване на закритата лекоатлетическа писта на националния стадион.

Съоръжението е основно място за подготовка на лекоатлетите в столицата през зимните месеци, където над 70 треньори провеждат занимания със своите състезатели, съобщават от пресцентъра на БФЛА.

„Удовлетворен съм от проведената среща. Разговорите преминаха в конструктивен и доброжелателен дух и ясно пролича желанието на новото ръководство на Национална спортна база да ни помогне в стремежа ни да осигурим по-добри условия за работа на треньорите и подготовка на състезателите", коментира президентът на БФЛА Георги Павлов.

Федерацията по лека атлетика продължава активната си работа за подобряване на спортната инфраструктура в страната и за решаването на проблемите, с които ежедневно се сблъскват клубовете, треньорите и атлетите.