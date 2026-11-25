26 ноември, четвъртък, ще бъде историческа дата за ЦСКА - „червените“ приемат Трабзонспор в Лигата на конференциите и това ще е първият европейски мач на изцяло обновения стадион „Българска армия“.

В тон с голямото събитие генералният спонсор на ЦСКА организира поредица от активности с участието в които феновете на клуба могат да спечелят тениски, които ще им останат скъп спомен от двубоя.

На 26 ноември запалянковците с футболни умения могат да спечелят фланелки в пространството между сектор „Б“ на националния стадион „Васил Левски“ и ст. „Юнак“. Там ще бъде разположена брандирана шатра, а в нея ще има Speed Radar, който ще мери скоростта на изритана футболна топка. Постигналите най-висока скорост 50 души ще получат по една тениска.

Съвсем наблизо на други две локации - метростанция „Васил Левски“ и край езерото „Ариана“, две двойки промоутърки пък ще предоставят възможност на „червените“ привърженици да спечелят общо 200 фланелки, като отговорят на куиз с три въпроса, които ще се отворят на мобилните им телефони чрез сканиране на QR код.

Мястото на трибуните, на което щастливците на стадиона ще гледат мача, освен паметно преживяване, може да донесе и късмет. Чрез активността Lucky Seat на напълно случаен принцип ще бъдат раздадени общо 50 тениски, а тегленето ще бъде качено на видео в сайта winbet.bg.

Шанс се открива също пред най-шумните, темпераментни и креативни фенове, които изпратят на сайта samocska.live снимка от стадиона, селфи с любимия шал или плакат, кадър с приятели или кратко видео, в което казват защо ЦСКА е любимият им отбор.

Най-добрите предложения ще донесат фланелки на ЦСКА на техните автори.

Не са пропуснати и социалните мрежи. В Инстаграм има игра за спечелване на фланелки в пост на страницата на спонсора за споделена снимка, тагване на името на компанията и завършване на слогана й за новия стадион "Една любов,...".

Коментарите са отворени до 26 ноември, а на 27-и на случаен принцип ще бъдат изтеглени печелившите.