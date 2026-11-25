Технологиите бъркат, дори и на най-високо ниво във футбола - Шампионската лига.

В Ротердам при 1:0 за гостуващия “Порто” в 87-ата мин съдията получи сигнал на своя часовник, че местният “Фейенорд” е изравнил. От години насам реферите имат устройства, които им помагат и сигнализират, че топката е преминала голлинията - тоест има гол.

Но... Оказа се, че часовникът на босненския рефер Ирфан Белито го е подвел. И след преглед с ВАР, който отне няколко минути, попадението бе отменено. И за пореден път бе затвърдено, че техниката винаги може да допусне грешка.

В същото време “Манчестър Сити” зацикли яко и в Шампионската лига. Воденият от Енцо Мареска тим не успя да бие “Наполи” - 2:2. Но това значи, че манчестърци в 10-и пореден двубой допускат попадение във вратата си. Толкова дълга серия тимът от Северна Англия не е имал от декември 2019 г. “Астън Вила” също влиза в нещо като криза. За четири сезона под ръководството на Унай Емери нямаше случай, в който бирмингамци да няма точен удар. Те обаче записаха пълна нула в това отношение при загубата 0:1 от “Фенебрахче”. А да нямат удар по посока на вратата на съперника, се случва за 3-и път през този сезон.

“Реал” (М) на Моуриньо продължава да е перфектен в същинската фаза на турнира. Кралският клуб е 5 от 5 и единствено европейският първенец ПСЖ може да настигне на върха испанците.

