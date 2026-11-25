Треньорът на "Марсилия" Брюно Женезио говори на пресконференцията на тима преди домакинството на "Левски" в Лига Европа. Срещата от 5-ия кръг на турнира е утре от 19,45 часа. Той се спря отново на загубата от Льо Ман преди три дни, на някои мачове от началото на сезона, но и към някои от основните футболисти на тима.

"Мачът утре ще ни покаже какво отношение имат към нас. Имам очакване, че ще бъдат зад нас, така реагират през сезона. Не играем в най-добрия час, но трябва да го приемем. Това е европейски мач, тези двубои винаги са трудни, оспорвани. Показахме, че сме способни да се конкурираме с големи отбори в турнира, като "Леверкузен". Не трябва да се плашим от съперника. Уважаваме ги, но трябва да наложим играта си. Те са отбор, който играе добре, имат добри футболисти, испански треньор, а знаем добре стила на испанците. Но имат и слабости, които ще се опитаме да използваме", каза французинът конкретно за "Левски".