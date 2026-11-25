Великата Федерика Бриньоне обяви края на кариерата си в ските.

36-годишната италианка, двукратната олимпийска шампионка от домашните игри в Милано/Кортина през февруари, разкри, че е принудена да направи това заради силни болки в крака.

В началото на април 2025-а Бриньоне получи множество фрактури и разкъсване на кръстни връзки след падане в италианското първенство, но успя да се възстанови, за да запише най-добрата си олимпийска кампания в историята.

Вчера тя кара ски за първи път след операцията по премахването на пластините и винтовете през август. Явно това, което е усетила, я е довело до кардиналното решение.

"Кракът ме боли много, взех решение да не участвам повече в състезания.

Иска ми се да направя само едно последно състезание, допълнително ще ви кажа кога ще бъде то. След тези два дни на ски си дадох сметка, че кракът ми не е добре и най-вече ме боли много. Затова реших да приключа моята спортна кариера и да не участвам повече в състезания, въпреки че решението е много трудно.

"Би ми харесало много да чуя още веднъж звънеца на състезанието, за да уважава всички тези хора, които обичам и обожавам и да го поздравя за последно. Ще ви кажа къде и кога. До скоро!", казва в анонса за финала си Бриньоне.

Освен двете олимпийски Рика, както я наричаха всички, има 2 световни титли и 2 големи кристални глобуса за победителка в крайното класиране на световната купа.