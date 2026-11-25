Коди Милър-Макинтайър ще пропусне мача с Дания от европейските предквалификации по баскетбол.

Американецът с български паспорт е болен от грип и не е в състава на "Олимпиакос" срещу "Апоел" в Евролигата тази вечер. Двубоят на нашите национали е утре от 19 часа в разпродадената зала "Арена София" и с частния самолет, осигурен от федерацията ни, ще се прибере само Александър Везенков.

Ето какво сподели новият президент на БФБ Константин Папазов, докато пътуваше за Атина.

"В живота човек има и трудни моменти, има и прекрасни моменти. Най-важното е да създаде семейство, да има поколение, да бъде здрав и оттам нататък да се старае положителните емоции да бъдат повече от негативните. Не е лесно. Това е Божията воля и Божията благословия. Пътувал съм с частен самолет, но за първи път пътувам сам в самолет. Вижте, при излитане има някакви мерки да бъде тъмно. Пътувам в самолета, защото един американски гражданин, който има български паспорт, за нещастие се разболя. Хората са казали нещастието за едни е проблем и е радост за други. Аз пътувам, защото Коди освободи седалка в самолета, с който Българската федерация баскетбол ще създаде възможно най добрите условия за Сашко Везенков - момчето, което ни кара да бъдем горди българи. Всяка седмица, в повечето седмици и по два пъти. Отиваме, за да го приберем. Ще го приберем него и неговото семейство, за да може утре да помогне на българския национален отбор да спечели много важен мач. Искам да се обърна към всички хора, които обичат българския спорт, които обичат баскетбола. Вярвам, че много от тях вече са купили своите билети. Остават само 1600 билета да стигнем до нещо, което не сме си мечтали, а именно залата утре да, няма нито едно свободно място. И знаете ли защо трябва да го направим? Защото ако Сашо ни кара всяка седмица да бъдем горди с това, че той е българин, ние трябва да се гордеем. Утре. Супер изненада ме. Да, нямам нито една седалка свободна в зала Арена София. Мисля, че това е най малкото, което той заслужава. Да, наистина на прага сме на някакво чудо и чудото е нещо много елементарно. Просто това е един човек, който доказа, че заслужава да бъде фактор в живота на всеки един българин, да бъде пътеводна звезда за всяко едно дете. Да видим как може един човек, който е супер скромен и супер отдаден, може да бъде най- добрият в своята професия, да бъде мечта за всеки един треньор в Европа. И най важното да бъде добър човек. Каня ви всички утре. Да му се реваншираме за всички тези години, в които той е доминирал по европейски и доминира по европейските терени. Господ е българин. Сашко Везенков също."