Новият шампион от финалите на АТП Карлос Алкарас коментира отсъствието от турнири на Яник Синер. Звездата на Италия претърпя операция на коляното и ще се възстановява поне 3 месеца.

"Той липсва на тениса. Липсва ми и на мен. Не сме се виждали от април. Смятам, че в екипа му взеха правилното решение за операция. Той е млад и има още много години през себе си. Сигурен съм, че ще се върне още по-силен и по-добър. Очаквам с нетърпение да го видя отново на корта. Желая му бързо възстановяване. Надявам се скоро да бъде отново сред нас и да си говорим", сподели Алкарас преди финалния турнир за купа "Дейвис".