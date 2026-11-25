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Ивелин Попов окончателно отпада като вариант за спортен директор на пловдивския "Ботев".

Бившият капитан на националния отбор е обявил пред свои близки, че нещата няма как да се случат, след обрата в последните дни и нахлуването в пловдивския клуб на действащи кадри от "Левски".

По информация на "24 часа" длъжност спортен директор в "Ботев" няма да има.

Функцията, паралелно с тази на скаути ще изпълняват Красимир Петров и Георги Коруджиев, привлечени през последните дни от "Герена".

След като Мило Борисов придобие мажоритарния дял акции на "Ботев", бизнесменът се очаква да вземе като свой доверен човек на "Колежа" Светлин Караначев. Досега е бил мениджър "Бизнес развитие" в една от водещите компании на доскорошния основен рекламодател на "Левски".

Бъдещият изпълнителен директор на "Ботев" Светлин Караначев е по-популярен във футболните среди като преводач на старши треньора на "сините" Хулио Веласкес.

От 25 октомври адвокат Кристиян Райчев временно заемаше позицията на изпълнителен шеф на пловдивчани.

Александър Томаш, за който информирахме, че е фаворит за нов старши треньор на "жълто-черните" се очаква да бъде представен официално след мача на отбора в събота от 16-ия кръг в Първа лига във Варна срещу "Черно море".

За този двубой тренировките вече водят досегашният асистент на Станислав Генчев - Лъчезар Балтанов, директорът на академията на клуба Иван Цветанов и треньорът на вратарите в школата Мартин Панев.

От първото им занимание в сряда сутринта липсваха само възстановяващият се от операция на коляното Тодор Неделев, трайно контузения Уилямс Чимези и халфът Карлос Алгара, който е с травма.

Балтанов ще изведе "Ботев" като временен старши треньор срещу "Черно море" в събота.