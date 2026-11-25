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Александър Везенков направи поредния си силен мач и "Олимпиакос" вече е с 4 поредни победи в Евролигата по баскетбол.

Шампионите се разиграха в последната част и отнесоха 104:79 "Апоел" (Тел Авив). Българската звезда записа 31 минути на терена и вкара 21 точки (3 тройки). Така Везенков загря за двубоя на националния ни отбор.

В четвъртък от 19 часа нашите приемат Дания в предквалификация за европейското в разпродадената зала "Арена София". Няма да играе американецът с български паспорт Коди Милър-Макинтайър, който се разболя от грип.

В следващия кръг от Евролигата "Олимпиакос" приема френския АСВЕЛ на 4 декември.