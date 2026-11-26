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Разклатеният здраво от контузии и скандала с Джамал Мусиала "Байерн" записа първа загуба за сезона.

В среща от 5-ия кръг на Шампионската лига германският гранд падна 1:2 от "Лил" във Франция.

Дайо Упемакано откри резултата за гостите в 15-ата мин.

Аясе Уеса изравни в 62-ата мин, а Александър Павлович си вкара автогол 3 мин по-късно.

Успехът бе още по-сладък за треньора на "Лил" Давиде Анчелоти, чийто баща Карло бе уволнен от "Байерн" през есента на 2017-а. С него си тръгна и Давиде, който му бе помощник.

Други резултати от Шампионската лига.

"Сабах" (Азер) - "Барселона" (Исп) 1:4

"Славия" (Пр, Чех) - "Виляреал" (Исп) 0:1

"Атлетико" (М, Исп) - "Викинг" (Нор) 2:0

"Брюж" (Бел) - "Ливърпул" (Анг) 0:3

"Интер" (Ит) - "Щутгарт" (Гер) 2:0

ПСЖ (Фр) - "Рома" (Ит) 2:2

"Шахтьор" (Укр) - "Фенербахче" (Тур) 0:1

"Спортинг" (Л, Пор) - "Манчестър Юнайтед" (Анг) 2:2