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Шампионът в последните 3 години Италия отново е на полуфинал за купа "Дейвис" след трудна победа над Корея.

В Болоня домакините се наложиха 2:1. Лоренцо Музети спечели 6:0, 7:6 (7:5) срещу Хон Сон Чан, но Флавио Коболи загуби 6:3, 6:7 (3:7), 6:7 (5:7) от Куон Сун У. Така се стигна до решителни двойки, в които Матео Беретини и Андреа Вавасори измъкнаха два тайбрека - 7:6 (7:2), 7:6 (13:11), срещу Куон и Хьон Чун.

За място в нов финал на световното отборно по тенис за мъже Италия ще играе с Чехия. В оставащите два четвъртфинала Германия среща Великобритания, а Испания - Австрия.