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Вратарят на „Байерн" Мануел Нойер се е разделил със съпругата си Аника Бисел в началото на октомври след близо 3 години брак, съобщава „Билд".

Решението е дошло дни след раждането на втория им син в края на август.

Според изданието 40-годишният вратар вече живее наблизо, а новата му партньорка е 23-годишна физиотерапевтка, с която се сближил преди месеци и с която през септември бил в Сицилия. Бисел остава в общия дом и поддържа добри отношения с него заради двамата им синове.

Наскоро Нойер получи контузия на сухожилието и прекара разрешената му седмична почивка в Бразилия с новата си приятелка.