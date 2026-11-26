Продължавам с биатлона, за да сме заедно с Милена като семейство, а и имам силите да се състезавам

Най-успешният български биатлонист Владимир Илиев започва днес 21-ия си сезон в световната купа. В неговия последен кръг роденият в Троян състезател ще бъде на 40 г. (навършва ги на 17 март, а ден по-късно започват стартовете в Холменколен, Нор). Илиев е единственият българин с медал от световно по биатлон – сребро от Йостерсунд 2019 в индивидуалната дисциплина на 20 км. След него стана спортист №1 на България за същата година. Европейски шампион е в спринта на 10 км от 2017-а, а в летния биатлон има титла на планетата също в спринта от 2015-а.

Спътница в живота на Владо е неговата съотборничка в националния отбор Милена Тодорова, която също е от Троян. Имат дъщеря Ивайла на 3 г. В началото на миналата година Милена донесе първи подиум на България в световната купа с бронз от спринта на 7,5 км в Оберхоф. Той дойде 21 г. след предишния на великата Екатерина Дафовска. Записа и едно второ място.

“24 часа” се свърза с Владимир Илиев в Контиолахти (Финландия), където ще се проведе първият кръг от сезона, а той откликна любезно на поканата за интервю.

– Привет, Владо. Къде изкарахте последната част от подготовката за сезона и като цяло как мина тя?

– Последната част с Милена изкарахме в Италия с нашата дъщеря. Вал Мартело се казва центърът. Там слагат изкуствен сняг, който го съхраняват от миналата година. На 6 ноември го сложиха, но ние отидохме малко по-рано – на 2-и. Първите дни се адаптирахме с ролкови ски. На 6-и започнахме специализирана подготовка на сняг. Бяхме преценили, че това е най-удачният вариант за нас.

Мястото е много хубаво. Миналия сезон преди олимпиадата бяхме там също за последната фаза от подготовката. Сега изкарахме 20 дни и поехме към Контиолахти.

Тренировките минаха добре. Милена имаше една настинка, но отшумя. Участвахме на 2 старта във Вал Мартело, традиционни състезания преди сезона. Бяха швейцарците, “Б” отборът на Италия, защото първият тим бе в Норвегия на тамошното откриване на сезона. Та направихме 2 състезателни тренировки с тях. Всичко бе много добре организирано във Вал Мартело. За този период на годината на малко други места има подобни условия.

В края дойдоха и останалите национали, които преди това бяха в Швеция, после се върнаха в България и оттам дойдоха. Ние имахме договорка още от след олимпиадата, че може да не присъстваме навсякъде съобразно детето, а и да се спестят някои пътувания. Не виждам голям смисъл от тях. Предпочитам да съм на едно място и да се подготвям, отколкото да ми минават дните в пътуване.

Владо и Милена

– Как се чувстваш преди началото на сезона?

– Всичко е наред. Трябва да минат първите стартове, но смятам, че всичко е нормално. Имаше някои изменения в подготовката през тази година. Любопитно ми е да видя как ще се отразят. Това обаче няма да стане ясно още след първите стартове. Като минат първите 2-3 кръга от световната купа, ще се разбере. Но иначе се чувствам добре.

– Да разбирам ли, че си направил промени в подготовката с някаква конкретна насоченост.

– Да, има такива. Чисто като обем, като насоченост. Доста са нещата. Както казах, ще е интересно какъв ще е ефектът. Цялостно са променени нещата – стрелбата бе повече, бягането – по-малко, което не е типично за моя начин на подготовка.

– Сезонът ще е 21-и за теб в световната купа. На 2 декември ще се навършат 20 г. от първия ти старт в спринта в Йостерсунд, когато си на 19 г. Какво си спомняш оттогава? Сигурно е имало напрежение.

– Като се връщам назад, това наистина са много години, но пък и минаха доста бързо, честно казано. Като чуеш цифрата, е малко стряскащо дори и за мен. Наистина обаче не се усещат като 20. Началото винаги е запомнящо се и изпълнено с напрежение. Световната купа е върхът на биатлона. Изключваме олимпиадата и световното първенство. В световните купи дори участниците от силните държави са повече, отколкото на олимпиада. Та напрежение винаги има. Като си направя равносметка, сега сякаш ми е по-спокойно. Вече не всичко е на всяка цена. Не казвам, че стартирам без желание, защото, ако нямах такова, нямаше да съм тук.

Като постигнеш резултати, както бе в средата на моята кариера, чувстваш един дълг да продължиш така и всеки един старт е много важен. И за теб, и за България. Така се чувства. Та тогава може би съм усещал най-голямо напрежение. Сега вече с натрупания опит е по-различно. Тук сме, за да правим тези неща, които можем. Ти и да искаш, ако не можеш...

– Нещо конкретно спомняш ли си от първия старт в световната купа?

– Класирах се моментално за първия отбор с точки от европейската купа. Иначе тренирах с “А” отбора, но мъжете имаха малко квоти за разлика от жените, които тогава бяха водещи.

Много промени настъпиха с времето. Да не прозвучи като оплакване, но сега тези юноши, които влизат при мен, а аз съм хванал доста поколения, имат абсолютно всичко. Докато тогава положението бе бедно – заплатите ни бяха много малки, нямахме ски, много трудно беше да се достигне до патрони и пушки. Сега имат всичко, което поискат. Сега се събират по 20 чифта ски. Аз разполагах с 1-2.

Всичко беше много трудно и съответно много трудно се стигаше до някакъв желан успех. Затова и според мен отне повече време да стигне до по-сериозни постижения в моята кариера. Но пък трудностите са ме научили да се справям с всяка една ситуация. Видял съм какво е да имаш и какво е да нямаш.

Може би от 2006-а ми е по-блед споменът, но през следващата ми бе първото мъжко световно в Антхолц-Антерселва. Спомням си го много добре. Направих най-добрия резултат за нашия отбор на 20 км, а бях още юноша. Участвах в смесената щафета с имена като Павлина Филипова и Ирина Никулчина.

Но пак се връщам на това, че бяха оскъдни времена. На олимпиадата във Ванкувър, първа за мен, отидохме като любители. Сегашните любители имат повече екипировка и ски, отколкото аз тогава.

Най-успелият ни биатлонист със сребърния медал от световното в Йостерсунд

– 20 г. си е наистина бая време. Смятал ли си, че ще продължиш чак толкова?

– Честно казано, съм очаквал кариерата ми да продължи до 35-годишна възраст, защото аз мога да се похваля със сравнително добре протекла откъм контузии кариера. Слава богу, явно ми е дадено да успявам да се предпазя и да нямам сериозни травми. Когато правиш това цял живот, нормално е да искаш да продължи. Спортът е до време. Това е ясно. Много приятели са ме питали дали няма да се отказвам.

Когато животът ми е свързан с биатлона и моята приятелка върви по моите стъпки, не виждам смисъл да спирам, щом се чувствам добре.

Защото, откажеш ли се веднъж, няма връщане назад. А за другото след спорта имаш останалия си живот. Имаш ли мотивацията и възможностите, не трябва да спираш да правиш това, което обичаш.

– Какво се откроява най-ярко за теб в този период от 20 г.? Какво ти даде и взе тази кариера?

– Биатлонът ми даде всичко. Моят осъзнат живот е минал изцяло в него. Аз нямам друг начин живот. Много спортисти са казвали това.

При нас в биатлона е доста по-тежко откъм пътувания и отсъствие от дома. Имам приятели в други спортове, които почти всяка седмица са си вкъщи, или през 10 дни, което е абсолютно нищо. Докато при нас става дума за месеци през лятото. През зимата е почти половин година. Имало е период от 6-7 години, в които не съм се прибирал за Коледа и въобще през зимата, преди да имам семейство.

От всичките години в биатлона има моменти, които ще си спомням и са ми дали много. Сигурно са ми и взели нещо, от социалната част например. Имах обаче щастието да срещна Милена и да имаме дете. Това също е голям проблем на биатлона. Много е ограничен социалният живот. Контакти се правят трудно, а и много трудно някой ще те чака да се прибереш след няколко месеца. И това всяка година.

Ситуацията е свързана и с липсата на инфраструктура в България за биатлона. Няма нужните комплекси. Това не е стадион, каквито има във всеки град. Нямаме специалните съоръжения за биатлон и затова търсим качеството в чужбина. Нямаме друг вариант, но не се оплаквам. Взел съм това решение и преди, и сега, вече семеен. Като цяло не съжалявам за нищо, спортът е нещо велико. Смятам, че каквото съм съумял, съм дал за България. Имал съм успехи, имал съм лоши години, както във всяка кариера. От трудния път, по който вървя, ще останат винаги добрите моменти и това, че с гордо вдигната глава мога да кажа, че съм постигнал нещо, че съм допринесъл за българския биатлон. Смятам също, че съм бил пример за младите. Това ще остане. Не съжалявам за нищо.

Владимир Иилев на олимпиадата в Милано/Кортина през февруари Снимка: Startphoto.bg

– Как се чувстваш, като те наричат ветеран?

– В началото е леко стряскащо, но за мен това не е проблем. С какво настроение влизаш в новия сезон и какво би те накарало да се чувстваш доволен в неговия край? Аз съм показвал, а и все още показвам на младите в България, че има още накъде да растат, за да постигнат някои неща и да започнат често да ме бият. Както и да те наричат, в нашия спорт е хубаво, че всичко се измерва с хронометър. Като се отвори класирането, който както иска да ме нарича – слаб, силен, ветеран, там е доказателството за постигнатото. Нямам притеснения.

– С оттеглянето на Антон Синапов се отвори още по-голяма възрастова дупка с останалите момчета. Как мелите?

– Нямаме проблеми. Някои от младите момчета са доста читави и чисто като характер, и като спортни качества. Имат още много да учат и да растат. Имаме сходни неща между нас. Все пак ние живеем с биатлона и интересите ни са общи. Те си имат типичните за тяхното поколение нови неща.

Това е нормално. Аз през по-голямата част съм с Милена и детето, тъй като то пътува с нас извън сезона за световната купа. Имаме си други ангажименти между тренировките. Но нямаме проблеми, всичко в отбора е нормално.

В годините е имало такива момчета от новото поколение, които не разбираха къде точно са попаднали и какво трябва да правят. Но е имало и много читави. Както казах, и сега има.

Знаят къде се намират и че основната цел е да представят България с колкото се може по-добри класирания. А не да мислят лично за себе си, защото в годините са се намирали такива, които са подхождали малко егоистично, което не е окей за отбора и за България като цяло.

– За да приключим възрастовата тема, имаш ли решение дали това ще е твоят последен сезон?

– Не искам да коментирам, защото миналата година бях споменал за такава вероятност.

При нас с Милена обаче нещата се промениха, защото сме семейство с дете. Напролет, когато свърши сезонът, сядаме и преценяваме дали искаме и има потенциал така да продължим – и двамата да се състезаваме. Чисто семейно как ни е по-добре, за да сме заедно.

Ако зависеше от мен, аз можех да спра и тази, и миналата, и по-миналата година. Не смятаме обаче, че това е семейство – аз да съм в Троян с детето и да си ходя на работа, а тя да е тук сама. За момента намираме за по-добър вариант да пътуваме заедно, детето да е покрай нас и има кой да ни помага. Разбира се, необходимо условие е и аз да се чувствам добре. Ако нямам възможност да се състезавам, няма как да стане. Аз обаче съм си окей. С годините не съм усещал повече да започна да се уморявам. Задават ми такива въпроси. Но няма такова нещо при мен. Годините са едно число. Всеки човек е индивидуален. Някой може да се умори на 30, друг на 40 да е във форма.

Засега нямам никакъв проблем. Може да се питат и треньорите. Даже младите имат доста по-сериозен проблем с тренировките, отколкото аз. Изследванията ми са добри, тъй че, както казах, напролет ще решаваме.

– Значи определящо ти да си още в биатлона е семейството?

– Да, така сме заедно. За мен семейството е много важно. Така сме спокойни. За Милена е важно да е спокойна, за да постигне нейните си цели и резултати, защото аз знам, че тя може много да постигне. Ще се постарая тя да се чувства добре. Да бъда покрай нея с детето. Ако решим в един момент, че няма смисъл... Всичко зависи и от резултатите, естествено. Ако не мога да влизам вече в първите 30, няма смисъл.

Миналата година мнозина смятаха, че всичко е приключило, а аз успях да вляза в топ 10 на световната купа. Дори да не се случва това постоянно, един състезател не е за отписване. Има и други мои набори в световната купа. Така че продължаваме с Милена по общия ни път.

Владо и Ивайла играят футбол

- Как ще процедирате по време на световната купа с малката Ивайла?

- Тя си е вкъщи в момента, бабите я гледат. Изпратихме я от Италия. Сега при трите кръга от световната купа тази година ще сме без нея. Правим го, не че чак мъчене, но, за да ѝ спестим много пътувания. Няма смисъл.

Тя е дете, трябва да играе. Не да пътува по самолети, влакове, бусове, от място на място. На празниците ще сме заедно. На лагера преди световното през февруари – също. Ще имаме едни паузи по около 20 дни. Трудно е, но ще се справим.

- В този сезон за първи път влизаш и като част от управителния съвет на федерацията? Как ти пасва новата роля?

- Смятам, че се справям доста добре. Имаше нужда от такъв ход, стига човек да не е пристрастен и да мисли единствено за бъдещето на българския биатлон.

Имам предвид, че аз се явявам представител на двете страни – състезатели и федерация. Това е много подходящо, тъй като от едната страна не виждат някои неща и обратното. Доста идеи дадох това лято в управителния съвет с цел да се вкарат нови неща.

Аз не съм някакъв изобретател. Просто наблюдавам най-добрите и се уча от тях. Хората са го измислили, а ни може да гледаме и да си записваме. Искам чисто като структура да променя доста неща във федерацията, за да може и трите отбора – А, В, С, да работят в едно направление и така да се развиват най-добрите биатлонисти и да стигаме до големи резултати. Защото според мен в последните години не се работеше така, което е голям недостатък. И други идеи дадох.

Повтарям, че най-важното е да не си пристрастен в тази ситуация. Например аз при гласуване за финансова част за спортисти или се въздържам, или не участвам, за да няма конфликт на интереси.

Но за всичко останало мога да помогна и съм помогнал доста на федерацията.

- Биатлонът, който е най-успешният български зимен спорт, остана със същия бюджет, след като Лора Христова спечели бронзов олимпийски медал, а Георги Джоргов стана световен шампион за юноши. Не звучи адекватно.

- За съжаление, да. Новият бюджет за спорта като цяло ще бъде доста по-голям и смятам, че като анекси ще има добавки за печелившите федерации, които се развиват и видимо имат резултати, и такава трябва да бъде политиката на министерството. Надявам се да се осмислят нещата.

За мен отдавна в министерството трябва да има категоризация на спортовете, защото биатлонът е много скъп спорт. Не е лека атлетика, не е борба. Изискват се хиляди евро за пушки, за патрони, за ски, за поддръжка, за намазване, за лагери.

Едни патрони са много скъпи. Отделно се говори за недостиг заради войната. Нещата не са толкова прости в една такава федерация, както си мислят всички останали. В министерството трябва да има повече експерти, които да разпределят парите спрямо това колко скъп е един спорт.

Не може да ни сравняват с една лека атлетика, при която с едни маратонки и шорти и наличието в почти всеки град на стадион можеш да тренираш. При нас това няма как да стане.

- И за финал – има ли нещо конкретно, което се надяваш да ти се случи този сезон?

- Не. Аз знам на какво съм способен. Получи ли се всичко така, както мога да го направя, исканият от мен резултат ще дойде. Важното е да се запазя здрав и в последните сезони от кариерата си, да нямам контузии. Смятам, че направената промяна в подготовката ще е положителна за представянето ми. Доста се консултирах с треньори и научни ръководители. Мненията ни съвпадат.

Имам необходимия опит, за да правя промени. Мисля, че нещата ще се случат. Стига да съм здрав, ще направя този резултат, който искам, и ще покажа, че все още мястото ми е в биатлона.