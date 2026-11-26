Капитанът на "Байерн" Йосуа Кимих осъди ръководството в лицето на почетния президент Ули Хьонес члена на надзорния съвет на германския гранд Карл-Хайнц Румениге заради отношението към Джамал Мусиала.

23-годишният офанзивен футболист има неврологично заболяване, причиняващо припадъци, а баварските легенди обявиха, че трябва да се помисли дали при такава ситуация той може да продължи да получава голямата си заплата (25 млн. евро на година). Усъмниха се също така, че Мусиала ще може да се върне към нивото си.

„В никакъв случай не бива да се допуска подобни неща да се разиграват за сметка на играча. Разбира се, клубът винаги е на първо място и е по-голям от футболиста, но не е по-голям от човека. Това е абсолютно недопустимо и не приляга на "Байерн", заяви Кимих след 1:2 от "Лил" в Шампионската лига.