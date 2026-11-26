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Фенове на „Левски" са били нападнати с метални тръби и боксове в хотел в Марсилия часове преди гостуването на „Олимпик" в Лига Европа. При атаката в хотел NH Collection се е наложило да бъде извикана линейка, съобщават спортни медии.

По информация на Dsport нападението е извършено вечерта от група маскирани ултраси на френския тим. Те са обикаляли различни места в града в търсене на български привърженици.

Друга група левскари е била причакана край местен магазин, където запалянковците са били ограбени. Според публикациите в града са действали няколко групи, които са търсили български фенове през цялата нощ.

Инцидентите идват на фона на сериозните мерки за сигурност около двубоя. Френските власти определиха срещата като високорискова и въведоха ограничения за придвижването на привържениците на „Левски" в департамента Буш-дю-Рон.

В заповед на префектурата на департамента Буш-дю-Рон от 19 ноември, публикувана в официалния административен бюлетин, мачът е определен като рисков заради опасения от сблъсъци между двете агитки. В документа се посочва и че сред привържениците на българския клуб има лица, смятани за склонни към насилие.

Заради мерките феновете на „Левски" трябва да се съберат на площад „Жолиет", откъдето ще бъдат отведени с метрото до стадион „Велодром" под полицейски ескорт.

Двубоят между „Олимпик" и „Левски" е тази вечер от 19,45 часа.