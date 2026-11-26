Йордан Трифонов, който е един от фенове на "Левски'', нападнати късно снощи от привърженици на Олимпик (Марсилия), разказа пред медиите за случилото във френския град. Той сподели, че група от около 30 души е атакувала петима българи.

"Прибирайки се след вечеря към хотела, ни причака група от около 30 маскирани младежи. Двама бяха дошли с мотоциклети и каски. Нападнаха ни с палки. Показаха, че имат ножове. Питаха ни дали сме българи, ние се опитахме да смекчим положението. Бяхме петима, трима тръгнаха да бягат. Мен ме удариха няколко пъти по главата, след което с палки. Тръгнах да тичам, запалиха сигнални ракети и ме подгониха. Едната я хвърлиха, аз успях да се измъкна по едни стълби. В крайна сметка се размина. Колегата, който беше с мен, го свалиха на земята. Успял е да се оправи, като е казал, че е обикновен турист. Няколко шамара е изял", коментира Трифонов.

„Отидох в спешното, защото имах болка в черния дроб. Там се опитаха да забавят диагностиката. Накрая ме прегледаха и всичко мина ОК. Полицията идваше и само ми искаха лична карта. Другият пострадал е по-добре от мен. Няма щети по него. Добре съм, ще бъда на мача. Надявам се да бием, така всичко ще си е заслужавало. В неделя съм на работа", сподели още той.

Трима фенове на „Левски" са пострадали в Марсилия, след като са били нападнати от привърженици на френския клуб. Всичко това се случва преди срещата между сините и „Олимпик Марсилия" от основната фаза на Лига Европа.

Инцидентът е станал в сряда вечерта около хотела, в който са били отседнали. Той се намира в центъра на града.

Феновете на „Левски" са били предупредени още преди да пристигнат в Марсилия, че трябва да се движат без отличителни знаци. Нападнатите фенове казват, че са спазили това условие. По техни разкази на доста места в града имало привърженици на „Олимпик Марсилия", които са търсили именно феновете на „Левски" с цел провокации и в крайна сметка това се е случило.

Няма сериозно пострадали. Двамата фенове са потърсили помощ в болница, но бързо са освободени.