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Лидерът в Супер Волей "Нефтохимик" излиза за 6 от 6 в Русе срещу местния "Дунав".

Мачът от седмия кръг е в петък от 18 часа. Първи съдия е Атанас Върбанов, втори е Ивайло Маринов.

Бургазлии са без грешка досега. Шампионът "Левски" също е само с чисти победи, но с мач по-малко.

Групата на "Нефтохимик", водена от президента на клуба Огнян Томов отпраши за Русе с клубния автобус в четвъртък преди обяд.

"В пълен състав сме. Ще гоним шеста поредна победа, но с мисълта, че няма да е лесно. "Дунав" се подсили за сезона, а пред своя публика е корав съперник, призна пред "24 часа" старши треньорът на "Нефтохимик" Иван Станев, който ще проведе последното занимание преди срещата в залата в Русе в четвъртък в часа на мача.