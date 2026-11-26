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Президентът на „Левски" Наско Сираков е претърпял операция на очите. Това е причината той да не пътува с отбора до Франция за гостуването на „Олимпик" (Марсилия) в основната фаза на Лига Европа.

От клуба излязоха с официална информация, че легендата на „сините" се е подложил на хирургическа интервенция, която не му позволява да лети.

Представителният отбор на „Левски" вече пристигна в Марсилия, където утре ще се изправи срещу местния „Олимпик". С тима обаче не отпътува Сираков.

Отсъствието му породи множество коментари, преди от клуба да внесат яснота за причината.

В 20 ч. е насрочена официалната пресконференция на старши треньора Хулио Веласкес и футболист от състава преди двубоя.