Президентът на „Левски" Наско Сираков е претърпял операция на очите. Това е причината той да не пътува с отбора до Франция за гостуването на „Олимпик" (Марсилия) в основната фаза на Лига Европа.
От клуба излязоха с официална информация, че легендата на „сините" се е подложил на хирургическа интервенция, която не му позволява да лети.
Представителният отбор на „Левски" вече пристигна в Марсилия, където утре ще се изправи срещу местния „Олимпик". С тима обаче не отпътува Сираков.
Отсъствието му породи множество коментари, преди от клуба да внесат яснота за причината.
В 20 ч. е насрочена официалната пресконференция на старши треньора Хулио Веласкес и футболист от състава преди двубоя.