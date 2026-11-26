Носителят на голямата Световна купа на ФИС в алпийския сноуборд за 2016 г. Радослав Янков направи първа тренировка в китайския курорт Сноу Рюи. Там на 28-и ноември ще бъде открит сезона в СК с паралелен гигантски слалом. Финалите са от 7,00 ч (бълг.вр.) и ще бъдат излъчени на живо по БНТ3. Квалификацията е от 3 часа. На 5-6 декември в Милин (Китай) са следващите стартове за Световната купа в дисциплината Паралелен гигантски слалом.

„Днес направихме първата официална тренировка. Условията са добри, тук снегът винаги е по-различен от европейския", обяви от Янков от Китай. Утре е втората официална тренировка.

От този сезон към Радо Янков и неговия треньор Георги Атанасов се включва и Георги Нушев в ролята на сервиз. И тази година за трасето отговаря доказаният специалист и дългогодишен директор на Световните купи в Банско Виктор Гичев, което е признание за Българската федерация по ски.