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Носителят на 10 титли Великобритания отстрани трикратния шампион Германия с 2:1 в четвъртфиналите за купа "Дейвис" световно отборно по тенис за мъже.

В полуфиналната фаза британците, които за последно вдигнаха трофея през 2015 година, ще се изправят срещу победителите от двубоя между шесткратния първенец Испания и Австрия.

В Болоня Камерън Нори даде преднина на Великобритания, като спечели срещу Ян-Ленард Щруф с 6:3, 3:6, 6:2. Водачът в световната ранглиста Александър Зверев отнесе Артюр Фери с 6:3, 6:2 и изравни.

В решителния мач на двойки Хенри Патън и Нийл Скупски се наложиха над Кевин Кравиц и Тим Пюц с 6:2, 7:6 (8:6).