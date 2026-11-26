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Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес излиза без двама основни титуляри в двубоя срещу "Марсилия" тази вечер. Предводителят на шампиона на България пуска като десен бек Никола Серафимов, а като ляв краен бранител ще действа Алекс Сентейес.

Аут от единайсеторката са Майкон и Евертон Бала. Вторият до скоро бе човекът, откогото съставът на "сините" започваше.

"МАРСИЛИЯ": 12. Де Ланж, 74. Безахаф, 21. Агер, 4. Игън-Райли, 25. Гарсия, 8. Абдели, 7. Гомеш, 23. Хьойберг, 48. абдала, 9. Гуири, 14. Пайшао

"ЛЕВСКИ": 92. Вуцов, 31. Сарафимов, 50. Димитров, 4. Макун, 21. Алдаир, 20. Сентейас, 8. Груич, 19. Мубарик, 47. Бурас, 11. Око-Флекс, 7. Рейналдо