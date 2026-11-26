"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отстраненият за кратко от първия ни отбор Благой Тодев влезе в точките за началото на сезона в биатлона в Контиолахти (Финландия). В старта на 20 километра той натрупа само 2 наказателни минути и финишира 21-и.

Световният ни шампион при младежите Георги Джоргов стреля най-добре от българите, като направи само една наказателна минута. Той завърши на 53-о място - на 7,4 сек пред Владимир Илиев.

Ветеранът ни Илиев натрупа 4 наказателни минути в първите си две стрелби и отиде веднага след Джоргов.

Васил Зашев натрупа също доста наказания - цели 4 минути и това го отпрати на 75-о място.

В стартовия списък Владо Илиев бе най-възрастният биатлонист, а Георги Джоргов - най-младият.

Сезонът започна повече от сензационно с първата победа в кариерата на новозеландеца с американски паспорт Кембъл Райт. Той стреля без грешка и завърши с 1:20,1 мин пред Юстус Щрелов (Германия). Трети на подиума се качи Ветле Кристиансен (Норвегия).

Райт е само на 24 години, като през кариерата си е бил и бобслеист.