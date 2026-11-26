България победи много трудно Дания с 87:84 в пълната зала "Арена София" в мач от предварителните квалификации за европейското по баскетбол за мъже през 2029 година. Нашите записаха втори пореден успех в групата след успеха в Румъния. Решителната тройка в края отбеляза Константин Тошков.

За отбора ни това бе завръщане за официален мач в столицата след повече от 12 години. Българският представителен тим за последно игра в София на 24 август 2014 година, когато посрещна Черна гора в зала "Универсиада".

На трибуните бе и президентът Илияна Йотова, която изгледа срещата в компанията на министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, президента на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и изпълнителния директор на Европейската баскетболна централа (ФИБА Европа) Камил Новак, който е на посещение в страната.

Специален подарък - екип на националния тим, за голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков връчи президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов, който беше седнал редом до легендарния Христо Стоичков и настоящия и бившия президенти на баскетболната федерация, съответно Константин Папазов и Георги Глушков.

Националите ще посрещнат Румъния в следващия си мач на 25 февруари догодина, а три дни по-късно ще гостуват на Дания в последния си двубой от групата.

Везенков за пореден път бе с ключов принос за победата, реализирайки 27 точки, 6 борби и 3 асистенции. Двукратният носител на наградата за №1 в Европа пристигна късно през нощта и видимо бе уморен.