Наставникът на "Трабзон" Томас Райс остави на пейката действащия бразилски национал и бивш играч на "Ливърпул" Фабиньо на пейката за мача с ЦСКА.

Маркус Гиздол логино пусна като титуляр Тамиму Уору заради слабата форма на Давид Пастор. Напред е предпочетен Йоел Зварц пред Йоанис Питас.

ЦСКА: Фьодор Лапоухов - Тамиму Уору, Диниш Алмейда, Факундо Родригес, Анжело Мартино - Жан-Филип Гбамен, Макс Ебонг - Бруно Жордао, Стефано Сенси, Леандро Годой - Йоел Зварц.

"Трабзон": Андре Онана - Вагнер Пина, Чибуйке Нваиву, Дженк Озкачар, Сидни Лопес Кабрал - Батиста Менди, Бенжамен Бушуари, Мелих Кабасакал - Мохамед Салах, Пол Онуачу, Ноа Савиоло.