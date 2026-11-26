Феновете на "сините" планират протест утре пред френското посолство

Не само фенове на "Марсилия" са участвали в погрома над привържениците на "Левски". Както е известно, преди началото на срещата от Лига Европа край Лазурния бряг запалянковци на българския тим бяха варварски нападни от тези на "Олимпик".

Над 200 фенове на "Марсилия" необезпокоявано проникнаха до сектора с гости и атакуваха родните фенове. Французите мятаха бутилки, сигнални ракети и бомби по българските привърженици. Българите са били нападнати с палки и метални тръби, като има хора с разбити глави. Няколко от сериозно пострадалите привърженици са от категория "А" - там се намират хората, които пътуват с чартъра на "сините" и са бизнесмени и семейства.

Френските нападатели не пощадяват дори жените, като дърпат чантите и ги обарват. На някои от феновете са вадени ножове.

"24 часа" научи, че в показната атака е имало и привърженици на гръцкия АЕК. Както е известно, през лятото "сините" играха с гранда от Атина. И за малко не се стигна до меле, особено в гръцката столица.

Около 10 души от тези в клетката, където бяха настанени феновете на "Левски", са пострадали. Няколко са били с окървени глави. При двама-трима състоянието е малко по-тежко.

Бомба е паднала на метри от феновете на родния шампион в т.нар. клетка, научи още "24 часа" от привърженик на "сините".

Той сподели, че феновете на "Марсилия" първо са тръгнали към привърженици на "сините" от централния сектор, а после към тези в т.нар. клетка, където бяха настанени 500 запалянковци на "сините". "24 часа" научи още, че никъде на стадиона не е имало крайни фенове от най-големите фракции на родния шампион.

Полицията пък е стояла и гледала целия хаос, сътворен от френските и гръцките фенове. Казано с две думи - униформени и стюарди са оставили всичко да се случи и грам не им е дремело.

"Не е нормално хора от друг сектор да нахлуват с прътове, спрейове и пожарогасители. Полицията реши да се появи 20-30 минути след случилото се. Надявам се да няма тежко пострадали", пише в социалната мрежа друг привърженик на "сините" от стадион "Велодром" в Марсилия.

Бившият играч на "Славия" Николай Божов пък е преживял огромен ужас на трибуните във Франция.

Някогашния таран на "белите" потвърди, че е паднал от един на друг етаж от трибуните на "Велодром" и е получил на четири пъти опрян нож в гърлото.

"Паднах от втория етаж на първия етаж. Четири ножа ми опряха в гърлото. Ще ги съдя, има го записано всичко", каза Божов пред Sportal.bg.

Човек от ВИП-сектора с фенове на "Левски" е откаран в болница. И там пострадалите не са малко.

В същото време стана ясно, че феновете на "Левски" ще останат близо два часа на на съоръжение след последния съдийски сигнал от съображения за сигурност. Всички те са дошли с метро, но сега полицията обсъжда друг вариант, тъй като френските фенове причаквали и знаели хотелите на българите.

На почивката на двубоя пък е имало спешна среща между двата клуба и делегата на УЕФА, на която да се обсъдят бруталното нападение на феновете на домакините към българските привърженици.

Страните са обсъдили дали двубоят да бъде спрян за определено време, за да се прецени какво е състоянието на всички пострадали и причините за инцидентите, но е взето решение срещата да бъде доиграна.

В социалната мрежа пък вече върви призив за протест утре пред френското посолство. Планиран е за 19:14 часа.

Клубът: УЕФА, гледаш ли?

УЕФА, гледаш ли? Фенове на "Левски" бяха бити варварски насред Марсилия! Резултатът в такива дни е най-маловажното нещо.

Това написаха от "Левски" към традиционната си публикация с крайния резултат от мачовете. "Сините" със сигурност очакват тежко наказание за съперника.