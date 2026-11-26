Въпреки че пристигна в София посред нощ часове след мача си с "Олимпиакос" и бе видимо уморен, Александър Везенков вкара 27 точки за трудната победа на националите по баскетбол. В препълнената "Арена София" нашият отбор спечели 87:84 срещу Дания в предквалификациите за европейското.

"Макар да не играхме добре, победихме и това е най-важното. В предишни години сме играли по-добре, но не сме си постигали целта. Само победата е важна. Срещу Румъния в следващия кръг може да си гарантираме място в истинските квалификации. Има три месеца до тогава, малко почивка, продължаваме да работим всеки по клубовете си и да се видим отново през февруари. Благодарим на феновете, които дойдоха и показаха, че имат такава обич към баскетбола и подкрепят този нов отбор, защото не сме играли толкова много мачове всички заедно. Трябва време, трябва търпение и както във всички спортове - трябват резултати. Мисля, че лека полека да влезем в истинските квалификации и да си гоним шанса за класиране на европейското първенство, това е нашата цел. Ще се опитаме да я постигнем. Публиката показа, че вижда нещо в нас и това е много позитивно. Ако има възможност, мисля, че трябва да се играе в тази зала", коментира голямата звезда на европейския баскетбол.

Попитан дали от "Олимпиакос" не са опитали да му попречат да пътува и да играе за България, Везенков отговори: "Не, аз им казах, че искам да играя. Със сигурност са притеснени, но им казах, че искам да играя. Каквато и умора да има, мисля, че дадох абсолютно всичко от себе си. Това е шести мач за 11 дни, сега имаме четири дни почивка с "Олимпиакос", знаем си графика и Евролигата как е. Просто трябва да се пазим. В крайна сметка правим това, което обичаме и не бива да се оплакваме."