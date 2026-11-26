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Карлос Алкарас получи почивка, но и без него Испания се класира за полуфиналите на купа "Дейвис".

В двубоя от световното отборно по тенис за мъже в Болоня миналогодишните финалисти победиха 2:0 Австрия. Даниел Мерида даде аванс след 6:4, 6:4 с Йоел Шверцлер, а после големият талант на Испания и откритие на сезона Рафаел Ходар се наложи 2:6, 6:0, 6:1 над Юрий Родионов.

Съперник на Алкарас и компания ще бъде Великобритания, другият финалист ще се определи от мача между домакина и шампион Италия и Чехия.