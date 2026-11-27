Кръвта, пролята на „Велодром", е по ръцете на УЕФА, заяви изпълнителният директор на „Левски" Даниел Боримиров след мача от Лига Европа срещу „Олимпик" (Марсилия), загубен от "сините" с 0:1.

Преди началото на срещата стотици френски привърженици, въоръжени с различни предмети, са преминали безпрепятствено през стадиона и са нападнали българските фенове в гостуващия сектор и официалната ложа.

Боримиров посочи, че ръководството на „Левски" е настоявало двубоят да бъде прекратен още на полувремето, но португалският делегат на УЕФА е отказал с аргумента, че не разполага с достатъчно информация. По думите му френският клуб трябва да бъде изваден от европейските турнири, тъй като при подобен инцидент в България санкцията за местен отбор би била именно такава.

„Днес не можем да говорим за футбол, „Велодром" се превърна в бойно поле. Алармирахме УЕФА още преди три седмици и ежедневно настоявахме за мерки, но те подцениха риска. Липсата на стюарди и адекватна охрана можеше да доведе до трагедия като на „Хейзъл", коментира Боримиров. Той допълни, че на последвалата среща с полицията, префектурата и домакините от „Олимпик" (Марсилия) е поет ангажимент за пълно съдействие на пострадалите, а всички видеозаписи от нападенията вече са предадени на властите.

Инцидентът предизвика и институционална реакция у нас. Президентът Илияна Йотова призова френските власти да разследват нападенията и да накажат виновните, а БФС официално сезира УЕФА за проявената агресия срещу привържениците на „Левски".